Vietnam: terremoto di magnitudo 4.0 nella capitale Hanoi

HANOI, 25 MAR – Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato avvertito nella mattina di lunedì nel centro di Hanoi, causando panico nella popolazione. Riporta la notizia Vietnam Express. L’Istituto di Geofisica ha confermato la registrazione del terremoto alle 8:05, a circa 16 chilometri di profondità nel distretto di My Duc, alla periferia della capitale. Non si registra nessun danno a cose o persone. Il distretto di My Duc si trova all’interno della faglia del fiume Rosso che si estende per circa 1.560 km dallo Yunnan, in Cina, al Golfo del Tonchino.

