Vietnam, To Lam in visita ufficiale in Russia

Anche in Kazakhstan, Azerbaigian e Bielorussia

HANOI, 05 MAG – Il segretario generale del Partito Comunista del Vietnam, To Lam, è atteso in Russia per una visita ufficiale che toccherà anche Kazakhstan, Azerbaigian e Bielorussia, dal 5 al 12 maggio. La vice ministra degli Esteri vietnamita, Le Thi Thu Hang, lo ha definito, come riporta Voice of Vietnam, un momento chiave della politica estera del paese, con particolare significato strategico. La visita in Russia, su invito del presidente Vladimir Putin, si svolge in un contesto di ricorrenze simboliche: il 75° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, l’80/o della Vittoria sovietica nella Seconda guerra mondiale, e il 50/o anniversario della riunificazione del Vietnam. Durante la visita, sono previsti incontri ad alto livello per rafforzare la cooperazione politica, economica e strategica, che resta prioritaria in ambito sicurezza, difesa, ed energia. I due paesi stanno infatti negoziando nuovi accordi su petrolio, gas e sul nucleare civile. Nel 2024, gli scambi commerciali bilaterali hanno superato i 4,6 miliardi di dollari, in crescita del 26% su base annua. Le tappe in Kazakhstan, Azerbaigian e Bielorussia, primo viaggio ufficiale di To Lam, mirano a rafforzare la fiducia politica e le relazioni tra partiti, promuovendo, tra le altre, anche la cooperazione culturale e scientifica.

