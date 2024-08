Vietnam: zuppa Pho riconosciuta patrimonio culturale nazionale

agenzia

HANOI, 13 AGO – Il famoso piatto tipico vietnamita “Pho” (zuppa di noodle), nella versione della capitale Hanoi e della città settentrionale di Nam Dinh, è stato inserito nell’elenco del patrimonio culturale immateriale nazionale dal Ministero della cultura, dello sport e del turismo del Vietnam, soddisfacendo i criteri di rappresentanza della comunità e dell’identità locale. Sulle sue origini non c’è un’unica versione, che va da chi lo fa risalire ad un piatto francese a chi crede abbia origini cinesi, ma è comunque diventato l’orgoglio del Vietnam nel panorama della cucina mondiale. Il “pho” è una minestra di noodle, servita con manzo o pollo e verdure in una ciotola calda di brodo, a cui si può aggiungere a piacimento, ma caldamente consigliato, del succo di lime. Sembra sia diventato popolare per la prima volta ad Hanoi e a Nam Dinh, due grandi città del nord, durante il periodo coloniale francese, venduto per strada dai venditori ambulanti che utilizzavano gli ingredienti che avevano a disposizione, rendendolo fruibile anche per i più poveri, come si legge su Vietnam Plus.

