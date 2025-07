Vigili del fuoco, ‘incendio a Creta si sta attenuando’

agenzia

Venti in calo ma situazione resta a rischio per alte temperature

ATENE, 04 LUG – L’incendio sull’isola di Creta, che ha costretto all’evacuazione di 5.000 persone, si sta “attenuando”: lo ha dichiarato all’Afp un portavoce dei vigili del fuoco. “Si teme ancora una sua riaccensione, ma non esiste più un fronte di fuoco importante”, ha aggiunto. Circa 230 vigili del fuoco, 48 veicoli e sei elicotteri rimangono mobilitati a terra nei pressi della città costiera di Ierapetra. Ci sono incendi sparsi e diverse aree cariche di fumo, da cui si stanno sviluppando incendi di piccole e talvolta grandi dimensioni, ha riferito il corpo dei vigili del fuoco all’agenzia di stampa Ana. Tuttavia, l’indebolimento dei venti in questa regione difficile da raggiungere ha contribuito a migliorare inaspettatamente la situazione. Ieri, infatti, il portavoce dei vigili del fuoco prevedeva giorni “difficili” a causa del previsto aumento delle temperature combinato con forti venti, in particolare nella regione di Atene. Il rischio di incendi è rimasto molto elevato in diverse regioni, tra cui Atene e l’Attica, secondo la Protezione Civile greca. A Creta, una delle principali destinazioni turistiche della Grecia, l’incendio, divampato mercoledì pomeriggio, ha costretto le autorità a evacuare “3.000 turisti e 2.000 residenti durante la notte tra mercoledì e giovedì”, ha dichiarato all’Afp il presidente dell’Unione Albergatori della regione, Yorgos Tzarakis. A circa trenta chilometri a est di Atene, vicino al porto di Rafina, un incendio divampato giovedì pomeriggio a causa dei forti venti è stato domato in serata. I vigili del fuoco sono rimasti in stato di allerta in questa zona suburbana, vicino all’aeroporto internazionale di Atene, a causa del rischio di nuovi incendi alimentati dai forti venti che soffiano nella regione. L’incendio, che ha costretto all’evacuazione di 300 persone, ha distrutto alcune abitazioni e veicoli, secondo quanto dichiarato da Dimitris Markou, sindaco di Spata-Artemida, all’emittente pubblica Ert. Ha inoltre causato disagi al traffico dei traghetti da e per isole turistiche come Mykonos. La Grecia è stata finora risparmiata dall’ondata di calore che ha colpito alcune parti d’Europa, in particolare Spagna, Portogallo e Francia. Ma a partire da questo fine settimana, le temperature saliranno e raggiungeranno i 43 gradi in alcune regioni, secondo le previsioni meteo di Ert.

