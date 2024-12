Vigilia di Capodanno a Ny, ‘si temono attacchi di lupi solitari’

agenzia

Sicurezza ai massimi livelli per la mezzanotte

WASHINGTON, 31 DIC – Sebbene non vi sia alcuna minaccia specifica, le forze dell’ordine federali, statali e locali “rimangono preoccupate” che i festeggiamenti di Capodanno a Times Square questa sera possano essere presi di mira da atti di violenza e per questo livelli di sicurezza a New York sono stati alzati ai massimi livelli. Secondo una nota del dipartimento per la sicurezza interna, si temono in particolare “attacchi non sofisticati e difficili da individuare in anticipo frutto del clima politico in Medio Oriente”. “Il conflitto tra Israele e Hamas ha creato un ambiente di elevata minaccia e la comunità dell’intelligence è preoccupata per i delinquenti isolati che possano attaccare le comunità ebraiche, musulmane, cristiane e arabe in risposta al conflitto in corso”, ha affermato l’agenzia. Droni della polizia sorvoleranno per tutto il giorno l’iconica piazza dove dalle 15 ora locale, le 21 in Italia, cominceranno ad arrivare migliaia di persone per assistere alla mezzanotte al classico ‘Ball drop’, la caduta della sfera gigante che segna l’inizio del nuovo anno.

