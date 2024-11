Villaggio New Hampshire primo ad annunciare l’esito del voto Usa

agenzia

Elettori Dixville Notch votano tutti insieme dopo le 6 italiane

WASHINGTON, 04 NOV – Il minuscolo villaggio di Dixville Notch, in New Hampshire, al confine tra Usa e Canada, sarà il primo ad annunciare i risultati delle elezioni americane. Per una tradizione iniziata nel 1960 tutti gli aventi diritto della dozzina di abitanti si riuniscono nella ‘Ballot room’ del The Balsam resort e depongono la loro scheda subito dopo l’apertura del seggio a mezzanotte locale (le sei in Italia). I voti vengono contati subito e i risultati annunciati immediatamente. L’esito non anticipa sempre il vincitore. Nel 2016 Dixville Notch preferì Hillary Clinton, ma poi a vincere il collegio elettorale fu Donald Trump. Ma nel 2020 invece ci azzeccò, vinse Joe Biden.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA