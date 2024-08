Virale il video del bacio di Milei con l’attrice Yuyito Gonzalez

agenzia

Per reazione ex del presidente si mostra in bikini su Instagram

BUENOS AIRES, 14 AGO – Il presidente argentino Javier Milei è finito al centro di un nuovo gossip. È diventato virale, infatti, un video che lo ritrae mentre bacia una famosa attrice argentina “Yuyito” González. Il bacio non era comunque rubato visto che i due se lo sono scambiato in pubblico, in un evento in cui il Ministero della Giustizia ha presentato una nuova legge sul processo con giuria. Immediata la reazione dell’ex fidanzata di Milei, Fátima Florez. In una foto che la ritrae in bikini, pubblicata sul suo profilo Instagram, la comica scrive che “Il meglio deve ancora venire”. Non è la prima volta che Florez fa un post del genere dopo la sua separazione da Milei. Anche durante le Olimpiadi in Francia aveva pubblicato una foto con dietro la Tour Eiffel, sulle note di ” I’m alive” di Céline Dion, per i media argentini un chiaro riferimento a Milei a Parigi negli stessi giorni.

