Virus Nipah in India, ‘la situazione è sotto controllo’

Ministra Salute del Kerala: Screening con 25 squadre di esperti

NEW DELHI, 22 LUG – La situazione è sotto controllo nello Stato indiano del Kerala dopo la morte di un ragazzo di 14 anni annunciata ieri provocata dal virus Nipah: lo ha detto ai media la ministra della Sanità dello stato, Veena George. Sessanta persone che avevano avuto contatti con la vittima state identificate come categoria ad alto rischio, mentre in tutto il distretto di Mamallapuram sono in corso gli screening. Inoltre, 25 squadre di specialisti stanno identificando ed isolando le altre persone eventualmente contagiate, ha spiegato la ministra.

