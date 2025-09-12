Visita a sorpresa a Kiev per il principe Harry

agenzia

E' stato invitato dal governo ucraino

ROMA, 12 SET – Il principe Harry del Regno Unito ha fatto una visita a sorpresa nella capitale ucraina, Kiev, secondo quanto dichiarato da un portavoce della famiglia reale. La notizia è riportata da Sky News. Il duca del Sussex, che ha prestato servizio per 10 anni nell’esercito britannico, ha visitato la città su invito del governo ucraino, per contribuire al recupero del personale militare gravemente ferito nella guerra con la Russia. Harry si era già recato in Ucraina ad aprile, dove aveva visitato le vittime di guerra nell’ambito del suo lavoro con i veterani feriti. La visita avviene mentre Russia e Bielorussia hanno avviato venerdì un’importante esercitazione militare congiunta alle porte della Nato, appena due giorni dopo che la Polonia, con il supporto dei suoi alleati Nato, ha abbattuto droni russi nel suo spazio aereo.

