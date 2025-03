Visita in Messico del Sottosegretario Delmastro

agenzia

Missione nel quadro della cooperazione su giustizia e sicurezza

CITTÀ DEL MESSICO, 12 MAR – Il Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, ha effettuato dal 6 al 9 marzo un’articolata visita in Messico. Nel corso della missione, ha avuto incontri con la Ministra di Gobernación, Rosa Icela Rodriguez, con il Sottosegretario alla Governance, Arturo Medina Padilla, con il Sottosegretario alla Sicurezza, Hector Elizalde, con la Sottosegretaria agli Esteri competente per l’Europa, Maria Teresa Mercado, con il Presidente del Tribunale di Giustizia di Città del Messico, Rafael Guerra, e con il Comandante della Guardia Nazionale, Hernan Cortes Hernandez. Al termine dell’incontro presso il Ministero della Sicurezza, Delmastro ha firmato una dichiarazione d’intenti fra il Ministero della Giustizia italiano, il Ministero della Sicurezza Messicano e l’Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia (Unicri) con sede a Roma, volta a rafforzare la collaborazione nel contrasto alla criminalità organizzata, in materia di giustizia penale e amministrazione penitenziaria, lotta all’estorsione e alla corruzione. La cooperazione si svolgerà sotto l’egida di Unicri che ha effettuato a dicembre 2024 una prima missione per incontrare le Autorità messicane, insieme ai rappresentanti dell’Ambasciata italiana. La missione del Sottosegretario Delmastro si è conclusa con una visita al penitenziario federale femminile di Morelos, e con una colazione di lavoro presso l’Istituto Mexicano para la Justicia (Imjus), parimenti coinvolto nella lettera di intenti. “La mia seconda missione in Messico – ha dichiarato il Sottosegretario – aveva l’obiettivo di concordare con le nuove Autorità di governo messicane il percorso per un ulteriore rafforzamento della già solida collaborazione fra i due Paesi nel settore della giustizia e sicurezza e nel contrasto alla criminalità organizzata, attraverso il sostegno cooperativo delle Nazioni Unite (UNICRI). Nel corso di tutti gli incontri, è emerso il forte interesse delle controparti a sviluppare la cooperazione e la conoscenza delle metodologie acquisite dall’Italia in decenni di contrasto alle mafie. Il Messico è una democrazia stabile e un partner affidabile, e il Governo italiano è pronto a rafforzare la collaborazione nella sfida comune alla criminalità organizzata”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA