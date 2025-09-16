Visti Usa in ritardo per il Brasile, Nazioni Unite preoccupate

agenzia

L'Onu sollecita Washington rispetto obblighi di Paese ospitante

BRASILIA, 15 SET – L’Onu ha definito “preoccupante” il ritardo nell’emissione dei visti per i membri della delegazione brasiliana che parteciperanno all’Assemblea generale del 23 settembre a New York. L’allarme è stato lanciato dal portavoce del segretario generale António Guterres, Stéphane Dujarric, che ha ricordato come gli Stati Uniti in quanto Paese ospite abbiano l’obbligo di garantire l’accesso ai rappresentanti di tutti gli Stati membri, secondo quanto stabilito dall’accordo di sede delle Nazioni Unite. Il governo brasiliano ha sollevato ufficialmente la questione durante una riunione con il comitato per le relazioni con lo Stato ospitante lo scorso 12 settembre, segnalando che a una settimana dall’evento diverse richieste di visto restano ancora in sospeso, tra cui quella del ministro della Salute brasiliano Alexandre Padilha. Il caso si inserisce in un contesto di tensioni diplomatiche crescenti tra Washington e Brasilia, rende noto Cnn Brasil.

