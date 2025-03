Vittime ex Colonia orrori Cile,Berlino dia la caccia a colpevoli

agenzia

Associazione rivolge appello a Steinmeier in visita ufficiale

SANTIAGO DEL CILE, 05 MAR – Le vittime dell’ex Colonia Dignidad hanno chiesto al presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, in visita ufficiale in Cile, di porre fine all'”impunità” in cui vivono nel Paese europeo gli ex membri dell’insediamento nazista utilizzato come centro di detenzione durante la dittatura cilena. La presidente dell’Associazione per la memoria e i diritti umani Colonia Dignidad, Margarita Romero, ha chiesto che la Germania “collabori con la giustizia cilena per perseguire e condannare i responsabili di crimini contro l’umanità “molti dei quali sono fuggiti in Germania, dove vivono nella più completa impunità”, secondo quanto ha dichiarato all’ANSA. L’associazione, che riunisce ex prigionieri e familiari di detenuti scomparsi nella Colonia, ha anche esortato il presidente tedesco a “condurre un’indagine formale che convochi gli ex coloni di Colonia Dignidad che oggi risiedono in Germania affinché forniscano tutte le informazioni”. Situata nel sud del Cile e fondata nel 1961 dall’ex militare nazista Paul Schäfer, la nota setta ha sottoposto a lavori forzati, punizioni, manipolazione mentale e, in alcuni casi, abusi sessuali più di 300 tra adulti e bambini. L’insediamento servì anche come centro di tortura della polizia segreta del dittatore Augusto Pinochet.

