Voci su arresto di Khaby Lame in Usa, ma non ci sono conferme

agenzia

La notizia rilanciata sui social della galassia trumpiana

ROMA, 07 GIU – Circola sui social degli Stati Uniti, in particolare di area trumpiana, la notizia dell’arresto a Las Vegas da parte dell’Immigrazione americana di Khaby Lame, il content creator e influencer italo-senegalese da milioni di follower. Al momento tuttavia non ci sono conferme ufficiali né commenti da parte dell’entourage del tiktoker. Tutto sarebbe nato da un post su X di Bo Loudon, amico di Barron Trump, il più giovane dei figli del presidente americano, che definisce Khaby Lame “un tiktoker di estrema sinistra”, sostenendo di averlo “segnalato come immigrato illegale”. Loudon fornisce inoltre un presunto codice per i detenuti del Dipartimento della sicurezza interna, che però non corrisponde ad alcun risultato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA