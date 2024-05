‘Vogliamo fare del Messico un Paese migliore per i migranti’

agenzia

Ministra Esteri Barcena presenta nuova strategia per fenomeno

CITTÀ DEL MESSICO, 15 MAG – La ministra degli Affari Esteri del Messico, Alicia Bárcena, ha presentato una nuova strategia per affrontare il fenomeno migratorio in Nord America, che prevede nuovi centri di integrazione, con percorsi per ottenere permessi di soggiorno e occupazione. “Il Messico ha caratteristiche particolari, siamo un Paese di origine dei migranti, ma anche di transito, perché passano di qui per raggiungere Stati Uniti e Canada. E ci proponiamo di essere ogni giorno un Paese di destinazione migliore”, ha affermato. Tra i punti centrali del piano si evidenziano la necessità di affrontare le cause della migrazione attraverso la cooperazione internazionale, incluso processi di regolarizzazione dei migranti privi di documenti, in particolare in collaborazione con gli Usa, dove si stima che vivano 37 dei 40 milioni di messicani che hanno lasciato il Paese.

