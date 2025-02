Von der Leyen a Vance, ‘ci sia unità nel sostegno a Kiev’

agenzia

'Nel commercio priorità a aree comune interesse, come l'energia'

BRUXELLES, 11 FEB – La presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance hanno ribadito “la forza delle relazioni Ue-Usa. Von der Leyen ha sottolineato l’impegno dell’Ue per una pace giusta e duratura in Ucraina e la necessità di una continua unità nel fornire un sostegno incrollabile all’Ucraina”. Lo rende noto la Commissione Ue dopo il bilaterale svoltosi a Parigi. “Von der Leyen – viene sottolineato – ha ribadito l’impegno dell’Ue per un rapporto commerciale equo, mentre entrambe le parti hanno espresso l’intenzione di dare priorità alle aree economiche di reciproco interesse, compresa l’energia”.

