Von der Leyen annuncia gruppo donatori per la Palestina

agenzia

Pacchetto senza precedenti da 1,6 miliardi di euro

WASHINGTON, 22 SET – “Dall’inizio di questa guerra, l’Europa è stata la linfa vitale dell’Autorità Palestinese. Abbiamo messo insieme un pacchetto finanziario senza precedenti di 1,6 miliardi di euro. Ma poiché è in gioco la stessa sopravvivenza dell’Autorità Palestinese, dobbiamo fare tutti di più. Ecco perché istituiremo un Gruppo di Donatori per la Palestina: lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen alla conferenza di alto livello all’Onu per la soluzione dei due stati.

