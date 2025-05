Von der Leyen, attivata Protezione civile Ue in aiuto a Israele

agenzia

'In arrivo aerei da Grecia, Cipro, Croazia e Italia'

BRUXELLES, 01 MAG – “Sosteniamo la lotta contro gli incendi devastanti in Israele. Abbiamo attivato il nostro Meccanismo europeo di protezione civile. Aerei dei vigili del fuoco provenienti da Grecia, Cipro, Croazia e Italia sono in arrivo per contribuire a domare le fiamme. Questa è la solidarietà dell’UE in azione”. Lo ha scritto su X la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen.

