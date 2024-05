Von der Leyen, ‘concorrenza tra Ue e Cina sia equa’

agenzia

'Incoraggerò Pechino ad affrontare le sue sovracapacità'

BRUXELLES, 06 MAG – “Dobbiamo agire per garantire che la concorrenza sia equa e non distorta. Perché una concorrenza leale è positiva per l’Europa, in quanto stimola l’innovazione e la crescita, oltre a creare buoni posti di lavoro in Europa. Incoraggerò il governo cinese ad affrontare le sovracapacità” produttive “nel breve termine. Allo stesso tempo, ci coordineremo strettamente con i Paesi del G7 e con le economie emergenti che sono sempre più colpite dalle distorsioni del mercato cinese”. E’ quanto spiega la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in vista del trilaterale con Emmanuel Macron e Xi Jinping che si terrà questa mattina.

