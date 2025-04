Von der Leyen domani da Starmer, poi al summit sull’energia

agenzia

Bilaterale con il premier in vista vertice Ue-Regno Unito

BRUXELLES, 23 APR – Domani la Presidente Ursula von der Leyen si recherà a Londra. In primo luogo, incontrerà il primo ministro britannico Keir Starmer per discutere della cooperazione Ue-Regno Unito, delle relazioni bilaterali e dell’imminente primo vertice tra Bruxelles e Londra, previsto per maggio. Lo rende noto la Commissione europea. Successivamente, la Presidente parteciperà al Vertice sul futuro della sicurezza energetica, organizzato dall’Agenzia internazionale dell’energia e ospitato dal Regno Unito. Il vertice discuterà i fattori geopolitici ed economici che incidono sulla sicurezza energetica a livello internazionale e affronterà soluzioni come la crescita delle tecnologie energetiche pulite e delle loro catene di approvvigionamento. Durante il vertice von der Leyen terrà un discorso in cui sottolineerà gli sforzi dell’Europa per incrementare un’energia affidabile, accessibile e sostenibile e il ruolo dei partenariati internazionali in questo settore.

