agenzia
Von der Leyen e leader europei domani a Washington con Zelensky
Ci sarà anche il segretario della Nato Rutte
BRUXELLES, 17 AGO – La presidente dell’Ue Ursula von der Leyen e i leader europei, inclusa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parteciperanno domani, insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla riunione organizzata alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Oltre a Meloni, accompagneranno Zelensky anche il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il finlandese Alexander Stubb e il segretario generale della Nato, Mark Rutte.
