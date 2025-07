Von der Leyen, estenderemo la sospensione dei controdazi

agenzia

L'annuncio prima della riunione degli ambasciatori dei 27

BRUXELLES, 13 LUG – “Estenderemo la sospensione delle contromisure” sui dazi Usa. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un punto stampa interpellata su cosa accadrà domani alla luce della lettera in cui Trump ha annunciato dazi al 30% per l’Ue. Nel pomeriggio la riunione degli ambasciatori dei 27.

