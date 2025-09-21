Von der Leyen: “Faró di tutto per l’Europa libera”

In Primo piano

"L'Europa deve essere piú autosufficiente e indipendente in fatto di sicurezza"

Non stiamo andando verso la Terza guerra mondiale, ‘ma viviamo in tempi molto pericolosi. Faró tutto quello che é in mio potere per mantenere la pace e la libertá in Europa. È proprio per questo che stiamo rafforzando le nostre capacitá di difesa con cosí tanta determinazione. In un mondo sempre piú ostile, dobbiamo fare tutto il possibile per salvaguardare la democrazia, la prosperitá e la pace’. Cosí, in una intervista a la Repubblica, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. ‘L’Unione europea – spiega – é responsabile del mercato unico per le sue industrie, per la ricerca e innovazione e per le Pmi, tra cui rientra anche la base industriale della difesa. Noi ci assumiamo le nostre responsabilitá per proteggere l’Unione. Dobbiamo fare i conti con la realtá: il mondo é profondamente cambiato e bisogna prepararsi a raccogliere le sfide che ci porrá. Questo significa dimostrare a noi stessi, ai nostri alleati e ai nostri avversari che l’Europa intende difendersi ed é in grado di farlo. E pensando alle molteplici iniziative che abbiamo preso – per la nostra sicurezza energetica, per la nostra prontezza alla difesa – dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022, siamo sulla buona strada’. ‘Gli incidenti, in particolare quello che si é verificato in Polonia, sono estremamente significativi – sottolinea la presidente Ursula von der Leyen -.