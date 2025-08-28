Von der Leyen, ‘il nostro personale a Kiev è al sicuro’

agenzia

'La Russia deve cessare subito i suoi attacchi'

BRUXELLES, 28 AGO – “Un’altra notte di bombardamenti incessanti da parte della Russia ha colpito infrastrutture civili e ucciso innocenti. Ha colpito anche la nostra delegazione UE a Kiev. Il personale della nostra delegazione è al sicuro. La Russia deve cessare immediatamente i suoi attacchi indiscriminati contro le infrastrutture civili e unirsi ai negoziati per una pace giusta e duratura”. Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

