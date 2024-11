Von der Leyen, ‘il sostegno Ue e occidentale a Kiev continuerà’

agenzia

'Mille giorni fa Mosca ha cercato di cancellare l'Ucraina'

BRUXELLES, 19 NOV – “Mille giorni fa, la Russia ha cercato di cancellare l’Ucraina dalla mappa. E per mille giorni, la Russia ha fallito, a causa della resistenza dell’Ucraina e del sacrificio dei vostri eroi”. Lo ha detto la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un video messaggio pubblicato in occasione dell’anniversario dei 1000 giorni di guerra in Ucraina. “Oggi è un giorno di lutto, ma anche un giorno di promesse. Promettiamo di continuare a stare al vostro fianco, per tutto il tempo necessario. Potete stare certi che il sostegno europeo e occidentale continuerà ad arrivare. 50 miliardi di euro fino al 2027 dall’Unione europea. 50 miliardi di dollari fino al 2026 dai paesi del G7 e dall’Unione europea”, spiega von der Leyen. “E ora, stiamo usando i proventi delle attività russe immobilizzate per aumentare la produzione militare all’interno dell’Ucraina e per riparare la vostra infrastruttura energetica prima dell’inverno. Perché la Russia deve pagare per mille giorni di crimini e distruzione”, ha aggiunto la presidente della Commissione Ue.

