agenzia
Von der Leyen in contatto con leader su vertice con Kiev
'La presidente ha seguito preparativi e sarà informata su esiti'
BRUXELLES, 09 AGO – “La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è stata in contatto con i leader Ue in preparazione dell’incontro tra funzionari britannici, europei, australiani e statunitensi di questo pomeriggio. Rimarrà in contatto regolare con loro anche per quanto riguarda gli esiti dell’incontro”. Lo riferisce un portavoce dell’esecutivo comunitario.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA