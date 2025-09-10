Von der Leyen, ‘l’Europa sta lottando per pace e libertà’

agenzia

'Non illudiamoci, è una lotta per il nostro futuro'

BRUXELLES, 10 SET – “L’Europa è in lotta. Una lotta per un continente unito e in pace. Per un’Europa libera e indipendente. Una lotta per i nostri valori e le nostre democrazie. Una lotta per la nostra libertà e la nostra capacità di determinare il nostro destino. Non illudiamoci: questa è una lotta per il nostro futuro”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen a Strasburgo aprendo lo Stato dell’Unione.

