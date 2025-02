Von der Leyen, ‘l’Ue risponderà ai dazi Usa’

agenzia

'Ci saranno contromisure ferme e proporzionate'

BRUXELLES, 11 FEB – “Sono profondamente dispiaciuta per la decisione degli Stati Uniti di imporre dazi sulle esportazioni europee di acciaio e alluminio. Le tariffe sono tasse: dannose per le imprese, peggio per i consumatori. Le tariffe ingiustificate contro l’Ue non rimarranno senza risposta: scateneranno contromisure ferme e proporzionate. L’Ue agirà per salvaguardare i propri interessi economici. Proteggeremo i nostri lavoratori, le nostre aziende e i nostri consumatori”. Lo dichiara in merito ai dazi Usa la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

