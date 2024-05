Von der Leyen, non ci piacciono le sovvenzioni cinesi

agenzia

A Berlino alla Cdu, "sì alla competizione leale, no al dumping"

BERLINO, 08 MAG – “A noi piace la competizione leale. Quello che non ci piace è quando accade che la Cina con massicce sovvenzioni provoca danni alla nostra industria dell’auto. Leale competizione sì, ma dumping no. Questo non lo vogliamo”. Lo ha detto Ursula von der Leyen, capolista del PPE alle europee, intervenendo al Parteitag della Cdu a Berlino.

