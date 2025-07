Von der Leyen sui dazi di Trump: «Pronte nuove contromisure ma non è il momento»

In primo piano

"Elaborato il secondo elenco, ma non siamo a quel punto"

“Abbiamo elaborato un secondo elenco di possibili contromisure”. “Non siamo ancora arrivati a quel punto. Questo è molto importante. Non è il momento”, ma “dimostra anche che siamo preparati per tutti gli eventuali scenari. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un punto stampa.

«Abbiamo sempre detto che preferiamo una soluzione negoziata» con gli Usa sui dazi «e questo resta il caso». «Allo stesso tempo, continueremo a prepararci per le contromisure. Siamo quindi pienamentepreparati», ha aggiunto la presidente.