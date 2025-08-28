Von der Leyen sente Trump e Zelensky, Putin deve negoziare

agenzia

'L'Europa farà pienamente la sua parte'

BRUXELLES, 28 AGO – “Ho appena parlato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in seguito al massiccio attacco su Kiev che ha colpito anche i nostri uffici nell’Ue. Putin deve sedersi al tavolo dei negoziati. Dobbiamo garantire una pace giusta e duratura per l’Ucraina con garanzie di sicurezza solide e credibili che trasformino il Paese in un porcospino d’acciaio. L’Europa farà pienamente la sua parte”. Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. “Il nostro strumento di difesa Safe, ad esempio, sarà importante per rafforzare le coraggiose forze armate ucraine”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA