Voto in Messico, domenica i risultati del conteggio rapido

agenzia

Per l'elezioni del presidente della Repubblica

CITTÀ DEL MESSICO, 31 MAG – L’Istituto Nazionale Elettorale del Messico pubblicherà domenica, poco dopo le 22 (ora del Messico Centrale, le 6 di lunedì in Italia) i risultati del “conteggio rapido” per l’elezione del presidente della Repubblica. Si tratta di una procedura statistica ufficiale progettata con lo scopo di stimare l’andamento dei risultati finali delle votazioni e la percentuale di partecipazione dei cittadini. Due ore dopo verranno resi noti i risultati della stessa procedura per il Senato e la Camera dei Deputati.

