Vucic, possibile missione all’Onu per Kosovo e Srebrenica

agenzia

Belgrado denuncia crescenti pressioni dell'Occidente

BELGRADO, 04 APR – Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto oggi che potrebbe recarsi prossimamente a New York per seguire alle Nazioni Unite due riunioni dedicate al Kosovo e a Srebrenica. Il 22 aprile è in programma la seduta periodica del consiglio di sicurezza sull’ultimo rapporto di Unmik, la missione dell’Onu in Kosovo, mentre il 27 aprile all’Assemblea generale dovrebbe essere votata una risoluzione di condanna del genocidio di Srebrenica. Due temi, Kosovo e Srebrenica, che stanno molto a cuore a Belgrado, che denuncia crescenti pressioni da parte dell’Occidente. Sul Kosovo, la dirigenza serba è impegnata a impedire un via libera all’ammissione di Pristina al Consiglio d’Europa, su Srebrenica Belgrado resta ferma nel ribadire che nella cittadina bosniaca furono compiuti crimini efferati, ma nessun genocidio.

