Wafa, 17 morti a Gaza in attacchi Idf, 11 cercavano aiuti

Dall'alba di oggi, secondo fonti mediche nella Striscia

ROMA, 10 AGO – Fonti ospedaliere a Gaza affermano che dall’alba di oggi almeno 17 civili sono stati uccisi dal fuoco dell’esercito israeliano (Idf) in diverse zone della Striscia, riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Tra queste vittime, ci sono 11 persone colpite mentre aspettavano gli aiuti umanitari nel centro e nel sud del territorio.

