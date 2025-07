Wafa, almeno 19 morti in raid israeliani all’alba

agenzia

Lanciati una serie di attacchi aerei e di artiglieria a Gaza

ROMA, 05 LUG – Almeno 19 palestinesi sono stati uccisi all’alba, quando le forze israeliane hanno lanciato una serie di attacchi aerei e di artiglieria in diverse aree della Striscia di Gaza, secondo fonti mediche e testimoni oculari. Lo riporta Wafa. L’attacco più mortale è avvenuto ad Al-Mawasi, a ovest di Khan Younis, dove le forze israeliane hanno preso di mira le tende che ospitavano i civili sfollati, uccidendo sette persone e ferendone più di dieci in quello che la gente del posto ha descritto come un massacro. In un’altra zona di Khan Younis, un padre e il suo unico figlio sono stati uccisi in un attacco aereo a ovest della città.

