Wafa, stamani 3 uccisi a Gaza, anche una donna col figlio

agenzia

Nella zona centrale della Striscia e a ovest di Gaza City

ROMA, 28 AGO – Tre civili palestinesi, tra cui una donna e suo figlio, sono stati uccisi oggi nei bombardamenti israeliani del campo profughi di Al-Bureij, nella Striscia di Gaza centrale, e del quartiere di Al-Rimal, a ovest di Gaza City. Lo scrive l’agenzia palestinese Wafa. Un corrispondente di Wafa ha dichiarato che una donna e suo figlio sono rimasti uccisi quando le forze armate israeliane hanno bombardato l’abitazione della famiglia Ghanem nel campo profughi di Al-Bureij, nella Striscia di Gaza centrale. Nel frattempo, un civile è stato ucciso e altri sono rimasti feriti quando gli israeliani hanno bombardato un appartamento vicino alla Palestine Tower in via Al-Shuhada, nel quartiere di Al-Rimal, a ovest di Gaza City.

