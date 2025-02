agenzia

'Lo vedrete nei prossimi giorni'

WASHINGTON, 21 FEB – “Zelensky firmerà l’accordo” per la fine della guerra in Ucraina. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Mike Waltz, alla convention dei conservatori a Washington. “Lo vedrete nei prossimi giorni”, ha assicurato il funzionario.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA