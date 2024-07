Wang a Blinken, ‘Taiwan è della Cina e non sarà mai Paese’

agenzia

Contromisure all'indipendenza con obiettivo della riunificazione

PECHINO, 27 LUG – Taiwan “fa parte della Cina, non è mai stata e non sarà mai un Paese”. E’ quanto ha detto il ministro degli Esteri Wang Yi, nell’incontro avuto oggi con il segretario di Stato americano Antony Blinken a Vientiane, in Laos, “su richiesta di quest’ultimo”. L’indipendenza di Taiwan e la pace attraverso lo Stretto “sono inconciliabili come il fuoco e l’acqua. Adotteremo sicuramente delle contromisure e continueremo a ridurre lo spazio per l’indipendenza di Taiwan, lavorando verso l’obiettivo della completa riunificazione”, ha affermato Wang, secondo quanto riferito da una nota diffusa in tarda serata dalla diplomazia di Pechino.

