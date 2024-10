Weber con l’oppositore di Orban, ‘è lui la voce dell’Ungheria’

agenzia

Magyar: 'Per la prima volta possiamo fare domande al premier'

STRASBURGO, 09 OTT – “L’Ungheria merita una voce forte a livello Ue, e questa voce è quella di Peter Magyar. La forza dell’Ungheria sta nella presenza di Magyar. Abbiamo visto in questa presidenza che nessuno vuole andare a Budapest, il governo di Orban non sta portando la sua voce sui tavoli Ue”. Lo ha detto il leader del Ppe Manfred Weber in un punto stampa con il leader dell’opposizione ungherese Peter Magyar prima del discorso di Viktor Orban in Plenaria. “Sarà molto felice di fare domande a Orban in rappresentanza di milioni di ungherese, è la prima volta che possiamo fare delle domande dirette a Orban”, ha sottolineato Magyar.

