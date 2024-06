William compie 42 anni, gli auguri della principessa Kate

agenzia

Foto in spiaggia nel Norfolk con i tre figli, 'ti amiamo tanto'

LONDRA, 21 GIU – “Buon compleanno papà, ti amiamo tutti tanto!”. Questo è il messaggio di Kate pubblicato sull’account di Kensington Palace nel social X per festeggiare i 42 anni compiuti oggi dal marito, il principe William. Al post viene accompagnata una fotografia scattata sulla spiaggia del Norfolk, Inghilterra orientale, vicino alla residenza dei principi di Galles, in cui l’erede al trono in pantaloncini e t-shirt salta sorridente tenendosi per mano coi tre figli, George, Charlotte e Louis, in un momento di grande gioia familiare. Un’immagine simile è stata pubblicata insieme a un messaggio per la festa del papà lo scorso fine settimana. William ha affrontato un anno molto difficile per la doppia diagnosi di cancro fatta a suo padre, re Carlo, e a sua moglie, ma negli ultimi tempi è sembrato mostrare un certo sollievo in seguito al ritorno del sovrano all’attività pubblica, inclusa la partecipazione alle commemorazioni per gli 80 anni dallo Sbarco in Normandia, e alla recente ricomparsa di Kate – seppure per ora occasionale – alla parata di Trooping the Colour, evento clou della celebrazione del compleanno ufficiale del monarca. Intanto la principessa sta continuando le cure per il tumore che l’ha tenuta lontana per mesi dagli impegni di rappresentanza.

