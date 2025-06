William compie 43 anni, foto sui social con i cuccioli di cocker

agenzia

Lo scatto è della principessa Kate

ROMA, 21 GIU – William festeggia il compleanno e per i suoi 43 anni Kensington Palace pubblica una foto sui social che ritrae il principe con il cocker spaniel di famiglia, Orla, e tre dei suoi quattro cuccioli appena nati. La foto, scattata a Windsor all’inizio di questo mese dalla principessa Kate, è accompagnata da un messaggio: “Buon Compleanno! Auguri C, G, C, L, Orla e i cuccioli!”. Le iniziali sono quelle di Catherine e dei figli della coppia: George, Charlotte e Louis. William, che indossa una camicia verde scuro e un paio di jeans, è stato ripreso mentre accarezza uno dei cuccioli. L’immagine ha suscitato una valanga di like da parte dei fan reali, che hanno apprezzato la spontaneità dello scatto.

