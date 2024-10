William, mia madre Diana mi ha ispirato nell’impegno umanitario

agenzia

Il principe in un documentario racconta le visite ai senzatetto

ROMA, 27 OTT – “L’ispirazione e la guida” di Diana sono state la forza trainante dell’impegno personale del principe William nella lotta ai senzatetto. Lo ha rivelato lo stesso l’erede al trono britannico – scrive la Bbc – in un documentario di prossima uscita, dove il principe 42enne ha ricordato di aver visitato The Passage, un ente di beneficenza britannico per i senzatetto, insieme alla sua defunta madre, Diana, quando aveva 11 anni. William ha parlato del profondo impatto che hanno avuto quelle visite ai senzatetto e di come ciò lo abbia aiutato a vedere “oltre le mura del palazzo”. Il principe ha ammesso di sentirsi a volte in colpa perché non riesce a fare di più e ha desiderato condividere con i propri figli un senso di empatia per coloro che affrontano difficoltà. “Quando ero molto piccolo, mia madre ha iniziato a parlare del problema dei senzatetto, proprio come faccio io adesso con i miei figli quando li portiamo a scuola”, ha raccontato il principe.

