Windsor si preparano ad accuse contro Andrea da memorie Giuffre

agenzia

I tabloid Gb, 'sono in arrivo dettagli shock dall'aldilà'

(vedi ‘Le memorie dell’accusatrice di Epstein’ delle 1.39) (ANSA) – LONDRA, 25 AGO – La famiglia reale britannica si prepara a nuove accuse, in questo caso postume, contro il principe Andrea, in arrivo dalla biografia “shock” di Virginia Giuffre, vittima del defunto faccendiere-pedofilo americano Jeffrey Epstein e accusatrice del duca di York, da cui aveva accettato una transazione extragiudiziale multimilionaria tale da risparmiare al reprobo dei Windsor un processo civile di risarcimento. Come sottolineano i tabloid del Regno Unito, il terzogenito della regina Elisabetta non sarà risparmiato dalle memorie della donna, toltasi la vita lo scorso aprile in Australia, che verranno pubblicate il 21 ottobre col titolo ‘Nobody’s Girl: A Memoir of Surtviving Abuse and Fighting for Justice’. Giuffre ha promesso una sorta di vendetta postuma, “in arrivo dall’aldilà” stando al Daily Mail, destinata a colpire il duca di York, già caduto in disgrazia presso la famiglia reale per lo scandalo Epstein e il coinvolgimento in altre imbarazzanti vicende, incluse le frequentazioni passate con un mediatore d’affari cinese accusato di spionaggio in favore di Pechino. La donna aveva accusato a suo tempo il fratello di re Carlo III di abusi sessuali per poi accettare la transazione extragiudiziale multimilionaria: si temono a corte rivelazioni dal libro ancora più sconvolgenti di quanto già emerso sulla vicenda. Tutto questo in barba al fatto che Ghislaine Maxwell, ex partner condannata negli Usa per complicità con Epstein, nelle sue recenti deposizioni dal carcere alla giustizia americana ha cercato di scagionare il principe da alcuni sospetti sul caso. Andrea, che si trova a Balmoral in Scozia per le consuete vacanze estive dei Windsor anche se evita di partecipare ad eventi in pubblico coi familiari, era finito al centro delle polemiche anche per le rivelazioni contenute in ‘The Rise and Fall of the House of York’, biografia sul reprobo della dinastia britannica scritta da Andrew Lownie, di cui alcuni estratti sono stati pubblicati nelle scorse settimane dal Mail.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA