Witkoff in Sardegna, forse negoziati Gaza su mega yacht

agenzia

L'imbarcazione è ormeggiata in Costa Smeralda

OLBIA, 24 LUG – Potrebbe avvenire su un mega yacht ormeggiato davanti alla Costa Smeralda l’incontro tra l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff, il ministro israeliano Ron Dermer e il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani per trovare un eventuale accordo tra Israele e Hamas sulla tregua a Gaza e sul rilascio degli ostaggi. Secondo le pochissime indiscrezioni che filtrano, Witkoff è in arrivo questa mattina all’aeroporto di Olbia in Costa Smeralda di Olbia e sarà trasferito a bordo di una grossa imbarcazione davanti alle coste galluresi.

