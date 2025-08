Witkoff in visita a sito di consegna di cibo a sud di Gaza

agenzia

Lo riferiscono le tv israeliane

TEL AVIV, 01 AGO – L’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff è arrivato al centro di distribuzione degli aiuti umanitari della Gaza Foundation a Rafah, nel sud della Striscia. Lo riferiscono le tv israeliane pubblicando una foto del convoglio di auto e sullo sfondo una folla di palestinesi in attesa per la distribuzione dei pacchi alimentari. Witkoff è accompagnato dall’ambasciatore statunitense in Israele Mike Huckabee. Washington si sta preparando a lanciare un nuovo piano per la consegna di aiuti nella Striscia.

