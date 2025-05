Wsj, ‘Cpi valuta mandato cattura per Smotrich e Ben Gvir’

agenzia

'Il procuratore Khan li stava preparando prima del suo congedo'

BRUXELLES, 28 MAG – La Corte Penale Internazionale sta valutando l’emissione di un mandato di cattura per il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich e per il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir. Lo riporta il Wall Street Journal. Il procuratore capo Karim Khan stava preparando la richiesta dei mandati di arresto prima di andare in congedo a causa di un’indagine per una presunta cattiva condotta sessuale. Interpellata a riguardo la Cpi ha riferito di non poter fare commenti sulle indagini in corso, che riguarderebbe presunti crimini a partire da giugno 2014 collegati all’espansione degli insediamenti in Cisgiordania.

