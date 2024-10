Wsj, da Mosca dati agli Houthi per colpire le navi in Mar Rosso

agenzia

Informazioni satellitari fornite tramite i Pasdaran

WASHINGTON, 24 OTT – La Russia ha fornito dati dei target ai ribelli Houthi dello Yemen per i loro attacchi alle navi occidentali nel Mar Rosso con missili e droni, aiutando il gruppo sostenuto dall’Iran ad assaltare un’arteria importante per il commercio globale e destabilizzando ulteriormente la regione. Lo scrive in esclusiva il Wall Street Journal. Gli Houthi hanno iniziato a utilizzare i dati satellitari russi trasmessi tramite membri del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche dell’Iran, che erano integrati con le milizie ribelli nello Yemen, ha affermato una delle tre fonti del Wsj.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA