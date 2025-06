Wsj, Israele punta a chiudere combattimenti in Iran presto

agenzia

In prossimi giorni esaurita lista obiettivi militari

NEW YORK, 23 GIU – Israele punta a concludere presto la sua guerra con l’Iran. Lo affermano alcuni funzionari israeliani al Wall Street Journal, sottolineando che Israele prevede di esaurire la sua lista di obiettivi militari in Iran nei prossimi giorni, creando così un’occasione per porre fine ai combattimenti. Tuttavia, hanno aggiunto, molto dipenderà dalla reazione dell’Iran. Gli Stati Uniti hanno detto ai paesi arabi nella regione che Israele sta cercando di porre fine al conflitto e hanno chiesto che il messaggio venga trasmesso all’Iran.

