Wsj, ‘Israele si prepara ad evacuare i civili da Rafah’

agenzia

Previsto l'allestimento di tendopoli e servizi a Khan Younis

ROMA, 22 APR – In vista dell’offensiva a Rafah, Israele si sta preparando a spostare i civili a Khan Yunis e in altre aree dove prevede di allestire tende-ricovero, centri di distribuzione alimentare e strutture mediche come ospedali da campo. Lo hanno riferito funzionari egiziani al Wall Street Journal. Secondo le fonti, l’operazione di evacuazione durerà due o tre settimane in coordinamento con Stati Uniti, Egitto e altri Paesi arabi come gli Emirati Arabi Uniti. Israele intende spostare gradualmente le forze a Rafah e concentrarsi sulle aree in cui ritiene si nascondano leader e terroristi di Hamas.

