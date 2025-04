Wsj, ‘per Witkoff gli Usa sono pronti al compromesso con l’Iran’

agenzia

'Linea rossa è impedire a Teheran l'uso come arma del nucleare'

NEW YORK, 11 APR – Gli Stati Uniti sono pronti a un compromesso con l’Iran. Lo ha detto Steve Witkoff, l’inviato speciale di Donald Trump, citato dal Wall Street Journal, in vista delle trattative che si apriranno sabato. La posizione di partenza degli Usa è lo “smantellamento del programma sul nucleare” iraniano ma questo “non significa che non troveremo modi per raggiungere un compromesso”, ha spiegato Witkoff precisando che la “linea rossa” sta nel prevenire che Teheran usi come arma le sue capacità nucleari.

