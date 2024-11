Wsj, Trump nominerà Brooke Rollins segretaria all’Agricoltura

agenzia

E' l'ultima casella importante da riempiere nel governo

WASHINGTON, 23 NOV – Donald Trump si appresta a nominare Brooke Rollins, ex consigliera politica della sua prima amministrazione alla guida del Dipartimento dell’Agricoltura, l’ultima casella importante da riempire. Lo riferisce il Wall Street Journal. Rollins è la presidente dell’America First Policy Institute, il gruppo guidato da ex funzionari del governo del tycoon che ha trascorso mesi a pianificare il secondo mandato. Alleata di Jared Kushner, genero di Trump, Rollins è stata in pole position per diventare chief of staff ruolo poi aseggnato a Susie Wiles.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA